東京4R・新馬戦（ダート1400メートル）は7番人気のオクトーバーナイン（牡＝稲垣、父コパノリッキー）が3番手追走から7馬身ぶっち切った。騎乗したバルザローナは「とても落ち着いていて、道中も良い走り。今後もどんどん成長していきそうだ」と評価。稲垣師は「ジョッキーも言っていたが、マイルも守備範囲。距離を延ばしても大丈夫でしょう」と語っていた。