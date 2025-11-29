タレント・山口もえが２９日、フジテレビのバラエティー番組「ミキティダイニング」にゲスト出演した。山口の夫はお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二。番組ＭＣを務める庄司智春が「田中さんが忙しいから…。学校の行事とかどうですか？」と聞くと、山口は「週末、すごい忙しくて。週末じゃない行事には参加してくれる」と明かした。同じくゲスト出演した、山口のママ友である坂下千里子とは、子供の保育園が一緒だったという