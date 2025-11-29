パリにあるルーブル美術館の中庭の眺め/Anadolu/Getty Images（CNN）フランス首都パリにあるルーブル美術館の広報担当者は28日、CNNに対し、欧州域外からの訪問者の入館料を45％値上げする方針を明らかにした。広報担当者によると、来年1月14日以降、EU（欧州連合）加盟国にアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを加えた欧州経済地域（EEA）外からの訪問者向けの個人チケットを32ユーロ（約5800円）とする。ガイド付きの