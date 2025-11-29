明日30日(日)は北海道や東北北部に黄砂の飛来が予想されます。さらに12月1日(月)から2日(火)にかけては全国各地に黄砂が飛んでくる可能性があります。洗濯物や車に黄砂が付着したり、アレルギー症状が悪化したりといったことが考えられます。洗濯物を室内に干す、マスクをするなど、対策をとっておくとよさそうです。明日30日(日)北海道や東北北部に黄砂か今週は度々、黄砂の飛来が予想されていましたが、明日30日(日)も黄砂が飛