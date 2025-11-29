演歌歌手鳥羽一郎（73）が29日、東京タワーの屋外ステージで、ラジオ日本「夏木ゆたかのホッと歌謡曲東京タワー歌謡劇場」の公開収録にゲスト出演した。「おんせん県おおいた地獄蒸し祭りスペシャル！」と題したイベントで、代表曲「兄弟船」でスタートした。「久しぶりに東京タワーに来たけど、この真下で歌うのもいいね」と上機嫌。そして大分が舞台の「しんけん勝負」を続けた。「みなさん。写真をどうぞどうぞ撮ってください