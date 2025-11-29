歌手あべ由紀子（44）が29日、東京・港区の東京タワーの屋外ステージで、ラジオ日本「夏木ゆたかのホッと歌謡曲東京タワー歌謡劇場」の公開収録にゲスト出演した。「おんせん県おおいた地獄蒸し祭りスペシャル！」と題して、大分県出身のあべと夏木で“大分トーク”を繰り広げた。ソロデビュー曲「かぼす音頭」でスタート。「私は『大分県かぼすPR大使』なんです。杵築（きつき）市出身です」と自己紹介。「かぼすは緑から黄色く