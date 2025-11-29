演歌歌手川野夏美（45）が29日、東京タワーの屋外ステージで、ラジオ日本「夏木ゆたかのホッと歌謡曲東京タワー歌謡劇場」の公開収録にゲスト出演した。「おんせん県おおいた地獄蒸し祭りスペシャル！」と題して、大分県出身の川野とパーソナリティーの夏木が“大分トーク”を繰り広げた。「北の恋情歌」を最初に歌うと「大分県津久見市出身の夏美です。みかんとセメントの町で前が海で後ろが山です」とお国自慢をし、「伊勢正三