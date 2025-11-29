１１月２９日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１３頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した１番人気ヴァロアーク（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父レイデオロ）が、メンバー最速３３秒６の末脚で鼻差の差し切り。デビューＶを決めた。勝ち時計は１分３５秒３（良）。スタートは速くなく、道中はゆったりと中団を追走。直線では外を力強く伸び、逃げ切り態勢に入っていたロンギングセリーヌをわずかに捕まえ