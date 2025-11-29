１１月２９日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は７番人気だったオクトーバーナイン（牡２歳、美浦・稲垣幸雄厩舎、父コパノリッキー）が７馬身差の圧勝でデビュー戦を勝利で飾った。勝ち時計は１分２５秒９（良）。道中は好位３番手。直線で追い出されると上がり最速タイの脚を使って後続との差を広げて７馬身差で圧勝した。明日３０日のジャパンＣでカランダガンに騎乗するＭ・バルザローナ騎手は