人流が活発になる年末年始を前に、福岡県警博多署は２７日、福岡市博多区のＪＲ博多駅前広場で特別警戒の出動式を開いた。同区の博多座で公演を行うなど、博多と関わりが深いお笑いタレントの友近さん（５２）が一日署長を務めた。署員や区役所、防犯協会などの関係団体から約１７０人が参加。制服に身を包んだ友近さんは「年末年始はイベントが多い。トラブルが起きないよう一人一人が気をつけてほしい」とあいさつ。「こうい