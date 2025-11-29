けさから続く全日空の国内線の一部便の欠航について、全日空は先ほど整備作業のため、国内線の95便が欠航になり、あわせて1万3200人ほどに影響が出ると発表しました。エアバス319、320、321型機をめぐっては、欧州航空安全庁=EASAが機体システムのソフトウェアをアップデートするなどの対応をとるよう指示を出しています。全日空は、このうちエアバスのA320とA321をあわせて34機保有していて、国内線のみに使用しているということ