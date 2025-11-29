宮城・仙台市で28日夜、住宅1棟が全焼する火事があり、3人がけがをしました。28日午後10時55分ごろ、仙台市泉区の住宅で、近くに住む人から「住宅から炎が見えて爆発音がする」と119番通報がありました。消防がポンプ車など20台を出して消火にあたり、火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。警察などによりますと、この火事で60代と30代の男性と20代の女性の合わせて3人がけがをしましたが、