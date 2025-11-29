清水エスパルスは29日、秋葉忠宏監督が契約満了により今シーズン限りで退任することを発表した。世代別の日本代表のコーチやSC相模原やザスパクサツ群馬、水戸ホーリーホックで指揮官を務めた秋葉監督は2023年、J2にいた清水のヘッドコーチに就任。その後、ゼ・リカルド監督が退任したことで監督に昇格した。昨シーズンは清水をJ2優勝に導き、J1昇格を果たした同監督。J1での戦いとなった今シーズンは「10位以内」を開幕前に目標と