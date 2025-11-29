メキシコのCFモンテレイに所属している元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスの去就に注目が集まっている。ラモスは、2024年6月にセビージャを退団してから約8か月後の今年2月にモンテレイに加入。39歳ながら今シーズンはここまで同クラブの全公式戦17試合のうち15試合に先発出場して2ゴールを決めるなど、その実力に衰えは見られない。そのため、モンテレイ首脳陣は今年12月末で満了となるラモスとの契約の延長を希望し、アメリカメデ