クリスタル・パレスがバイエルン・ミュンヘンのサシャ・ボエの獲得に向けた動きを強めているようだ。2000年9月生まれで現在25歳の同選手は、2024年1月にガラタサライからバイエルンに加入。右サイドバックの即戦力として活躍が期待されていたが、レギュラーポジションを獲得するまでには至っていない。現状ではコンラッド・ライマー、ヨシプ・スタニシッチに次ぐ3番手の右サイドバックであり、余剰戦力となっている。こうした中、