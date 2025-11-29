お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日に自身のアメブロを更新。幼稚園のクリスマスコンサートを翌日に控えた娘・こうめちゃんの様子を公開した。この日、小原は「明日はいよいよ幼稚園のクリスマスコンサートです！」と切り出し「たくさん練習してきた子供達の勇姿をしっかりみてきたいと思います」と期待を寄せた。続けて、幼稚園からの帰り道での出来事として「こうめちゃん、ちょっとみててよーと言うと人目もはばから