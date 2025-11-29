乃木坂４６の井上和が、グループを卒業した久保史緒里との２ショットを投稿し話題になっている。２６、２７日に横浜アリーナで卒業コンサートを開催した久保。井上は２９日までに更新したインスタグラムに「久保さんご卒業おめでとうございますとっても綺麗でした」と記し、黒いシャツ姿で白いドレスに身をまとった久保に寄り添うショットをアップ。この投稿にＳＮＳ上では「ス・テ・キ」「いい写真だね」「お二人とも良