札幌・厚別警察署は2025年11月29日、窃盗の疑いで江別市に住む大学生の男（21）を逮捕しました。男は8月24日、札幌市厚別区にあるフィットネスジムで、現金約2万4千円などが入った財布1個（時価約1万円相当）、8月27日には現金約6万2千円などが入った財布1個（時価約5000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、盗まれた財布はそれぞれジム利用者の男性（24）と女性（51）もので、男は2人がトレーニング中