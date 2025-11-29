１１月２９日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１２頭立て）は単勝２番人気だったレッドリガーレ（牡、栗東・斉藤崇史厩舎、父モーリス）が直線で抜け出し、デビュー戦を飾った。なお、単勝１番人気だったサトノセプター（牡、栗東・上村洋行厩舎、父キングマン）は５着だった。勝ち時計は１分３５秒４（良）。道中は中団から馬群の外めを追走。勝負どころで徐々に位置を押し上げると、直線では早めに抜け出し、最後