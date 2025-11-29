家庭のお小遣い制度は、収入や生活スタイルだけでなく、夫婦の価値観や家計管理方針によって大きく変わります。「ほかの家庭はどれくらい？」と気になる一方で、平均値だけでは判断しにくい面もあります。 本記事ではお小遣いが家計にどのように影響するか、そして自分たちにとって適切な金額はいくらなのかを考えていきます。 世帯年収650万円は平均より高い？ 低い？ 厚生労働省の「2023（令和５）年国民生活基