自分が妊娠出産を経験する前に、職場に妊婦がいたという人もいるでしょう。もしかしたら、その人は仕事を休んだり、早退したりするとき「うらやましい」と思った経験がある人もいるかもしれません。経験していないことを想像しながら、相手を思いやることはとても難しいことです。この記事では、ショッピングモールでの勤務をきっかけに仕事と出産育児の両立や理解を得る難しさを感じたくら(@kuraasakura)さんによる作品『誰