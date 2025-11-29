◇NBAカップ1次リーグ第4戦レイカーズ−マーベリックス（2025年11月28日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズは28日（日本時間29日）、NBAカップ1次リーグ第4戦として本拠地でマーベリックスと激突。今季23年目のキャリアをスタートさせたレブロン・ジェームズ（40）が、試合前に“盟友”であるドウェイン・ウェイド氏のインタビューを受ける場面があった。今季から配信を開始したプライムビデオの公式解説を務め