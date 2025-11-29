中国・上海で28日に始まった日本のアニメキャラクターを集めたイベントが急きょ、中止となりました。日本人歌手のステージが途中で中断されたということです。中国・上海で3日間の日程で開催される予定だった「バンダイナムコフェスティバル」について、主催者は2日目の29日、「やむを得ない事情により、中止となりました」と発表しました。日本人アーティストの出演も予定されていましたが、28日に行われた女性歌手のステージが曲