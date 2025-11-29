ＥＢｉＤＡＮのグループ「原因は自分にある。」の杢代和人（２１）と長野凌大（２２）が２９日、都内でフォトブック「ｐｕｚｚｌｅ」発売記念イベントに登場した。杢代はかつて「長野と漫才がやりたい」と公言しており、旅先でそれが実現したと笑顔。コンビ名は漫才をしようと話していた際、各々が飲んでいたジュースをそのまま使ったという「みかんぽんかん」に決まったと明かした。実際に２人でネタを考え、スタッフを前に