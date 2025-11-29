「レコードラインが乾いていたら、せっかく来ていただいた皆さんのためにもレースに出場したかったのですが......」と語る長瀬さん。「棄権するのは心苦しかったのですが、これもレースだと理解してもらえればと思います」ロックバンド「Kode Talkers」のヴォーカル＆ギターとして活動する長瀬智也が11月9日、茨城県の筑波サーキットで行なわれたMCFAJ（全日本モーターサイクルクラブ連盟）主催の「2025 クラブマンロードレース第3