「めちゃくちゃ悔しい」パワーリフティング競技の女王で?怪物女子?と呼ばれる野村優(24)が女子版SASUKE「KUNOICHI 2025秋」(TBS)に登場し、話題になっている。11月24日に放送された番組の公式Xが丸太のような太い腕を掲げた様子や水濠に落ちて残念がる野村の出演シーンをアップ。野村も自身のインスタグラムで「残念ながら初手で落ちてしまいました…めちゃくちゃ悔しいのでまたリベンジできるように頑張ります」と報告。「