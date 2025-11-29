「大分市佐賀関の大規模火災は国の“スマートシティ計画”が影響しているのでは」。本紙「あなたの特命取材班」にこんな声が寄せられた。18日に発生し182棟を焼いた大火を巡っては、交流サイト（SNS）でもスマートシティとの関連を疑う投稿や、「DEW（指向性エネルギー兵器）で焼かれた」という内容が拡散している。出火原因はまだ特定されておらず、これらは根拠のない誤り。災害時は過去にもデマが広がっており、冷静な見極め