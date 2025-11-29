冬巡業「大相撲諫早場所」が開催されるのを前に、振分親方が諫早市役所を表敬訪問しました。 30日、6年ぶりに開催される 冬巡業「大相撲諫早場所」。 大関昇進が決まったウクライナ出身の安青錦関ら、約200人の力士が、諫早市中央体育館に集結します。 巡業を担当する振分親方が諫早市役所を表敬訪問し、来場を呼び掛けました。 （振分親方） 「(力士と)身近に会って、何かを感じてもらえたらうれしく思