29日の東京5R2歳新馬戦（芝1600メートル）は、1番人気のヴァロアーク（牡＝木村、父レイデオロ）が中団から鋭い伸び脚を披露。逃げ切り態勢だったロンギングセリーヌをゴール寸前で鼻差かわして初陣Vを飾った。騎乗したルメールは「まだ緩かったけど、ゴールまで伸びてくれた。まだ伸びしろがある。2000メートルもいいのでは」とレースぶりを評価した。