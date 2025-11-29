新潟市の子育て支援施設では遊具がリニューアルされ、29日に記念のセレモニーが行われました。29日、新潟市中央区のこども創造センターでお披露目されたのはリニューアルされたネット遊具、「あおぞらネット」です。冬の間など天候を気にせず子どもたちが遊べるとあって2013年から親しまれてきましたが、今回、より安全に楽しんでほしいとの思いから新潟市に支社を置くハウスメーカーの寄付に