藤本美貴・庄司智春夫妻がＭＣを務める２９日放送の「ミキティダイニング」（フジテレビ系）にタレントの山口もえと坂下千里子がゲスト出演した。山口は高校３年生の長女、中学３年生の長男、小学２年生の次女。坂下は高校２年生の長女、中学３年生の長男をそれぞれ育てている。坂下は夫婦間の育児バランスが取れていないことに不満を持っており「家にいる時間が自分の方が長いから全ての家事の負担がくる」と話した。家事全