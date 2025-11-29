付加価値をいかに上げるか─。少子高齢化社会の日本において避けては通れないテーマです。これに対し、様々な解決策が提示されていますが、私が強調することは「最小の資本と人の命の時間で、最大の付加価値を生み出す」です。これは2017年に創業した当社の独自のメソッドです。 多くの人は新商品が誕生すると、その特長を取引先に話すと思います。「これまでの1.5倍の機能」「このサービスはここがすごいんです