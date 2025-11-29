モデルで女優の大友花恋が２９日までに自身のインスタグラムを更新し、妹に誕生日を祝福してもらった様子を公開した。１０月９日に２６歳の誕生日を迎えた大友は「妹にまで祝ってもらって、これで、ようやく２６歳。２ヶ月遅れの２６歳」と報告。「妹手作りの米粉チョコバナナケーキも、次の日にしようと思ったのに、おいしすぎて夜食べきりました、２６歳のこども胃袋。靴ももらったたくさん履くね」と、バースデープレート