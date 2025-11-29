Âè19²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥× ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤¬Í¥¾¡ ¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡© º£Ç¯¤Ç45²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤ÆYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÏÁíÀª20Ì¾¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£ ¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­Ì¾¥ìー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Î¶¥ÇÏÎò¤ò¸Ø¤ë¥é¥¤¥¿ー¡¦Ê¡Öº¤¬ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë