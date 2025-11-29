インディアナ・ペイサーズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2025年11月29日（土）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 119 - 86 ワシントン・ウィザーズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対ワシントン・ウィザーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはイ