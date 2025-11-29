【新華社ウルムチ11月29日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州若羌県にあるロプノール塩湖では、気温の低下に伴い、湖水が魅惑的なエメラルドグリーンに染まり始めている。上空から眺めると、タリム盆地の東部に巨大な翡翠（ひすい）が埋め込まれているかのように見える。ロプノール塩湖はかつて干上がり、荒涼とした風景が広がっていた。現在では水が戻り、カリ塩資源の開発が進む中、広大な塩田が形成され