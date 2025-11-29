実業家でタレントの小阪由佳（40）が29日、都内で行われた写真集『until the end〜裸洗〜』と、書籍『六本木洗脳』の合同発売記念イベントに出席。過去に“激太り”も経験した小阪は「ダイエットが得意」といい、秘けつを明かした。【写真】スッキリ痩せた！二の腕あらわなワンピース姿を見せる小阪由佳ピークからマイナス20キロの減量に成功したこともあるという小阪。秘けつは「体重計を毎日乗ること」だと明かした。「食べ