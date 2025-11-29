シャーロット・ホーネッツ vs シカゴ・ブルズ日付：2025年11月29日（土）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 123 - 116 シカゴ・ブルズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対シカゴ・ブルズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホーネッツがリード