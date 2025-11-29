サンフランシスコ・ジャイアンツは西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）の移籍先として最有力とみられている。今オフはテネシー大から迎えた新監督トニー・ビテロ氏に加え、ブルワーズ傘下3Aで投手コーチを務めていたジャスティン・メッケージ氏を新たな投手コーチに採用した。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、ジャイアンツがメッケージ氏を起用した理由について分析している。