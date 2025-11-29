ブルックリン・ネッツ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2025年11月29日（土）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 103 - 115 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのブルックリン・ネッツ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーター