11月29日（現地時間28日）。ニューヨーク・ニックスのミケル・ブリッジズが、ミルウォーキー・バックス戦に先発出場した。198センチ94キロのウイングプレーヤーは、この試合でNBAキャリア通算574試合目となり、2018年から1試合も欠場することなくコートに立ち続けている。 デビューから1試合も欠場せずに500試合連続で出場したのはNBA史上6人目。ブリッジズが574試合まで