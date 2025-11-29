[11.28 ブンデスリーガ第12節 ボルシアMG 0-0 ライプツィヒ]ブンデスリーガ第12節が28日に行われ、FW町野修斗が所属する12位ボルシアMGはホームで2位ライプツィヒと0-0で引き分けた。ベンチスタートの町野は後半27分に途中出場。その2分後にペナルティエリア右でDFビリ・オルバンに倒されてPK判定となったが、VARのオンフィールドレビューを経て取り消された。ボルシアMGは公式戦の連勝が4でストップ。次戦は12月2日のDFBポ