テレビやラジオの電波障害防止を啓発する図案コンクールの表彰式が岡山市北区の中学校で開かれました。 【写真を見る】中学校で電波障害防止を啓発する図案コンクールの表彰式テレビやラジオの電波をきれいに【岡山】 岡山市立御南中学校で開かれた表彰式では、入賞した田附栞奈さんら6人に賞状が贈られました。 総務省などが「受信環境クリーン月間」にあわせ、テレビやラジオの電波をきれいに受信できる