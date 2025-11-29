W杯ジャンプ女子個人第3戦ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプの女子個人第3戦（ヒルサイズ95メートル）が28日、スウェーデン・ファルンで行われ、丸山希（北野建設）が1回目に94メートル、2回目に91メートルの合計229.6点で優勝した。開幕3連勝とした27歳を高梨沙羅（クラレ）ら他の日本選手が祝福し、ファンからは「何度でも見たい！」などの声が上がった。丸山の勢いが止まらない。W杯初勝利となった今季の