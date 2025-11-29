[11.29 J2第38節](プレド)※14:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 1 菅野孝憲DF 2 高尾瑠DF 15 家泉怜依DF 47 西野奨太MF 3 パク・ミンギュMF 6 高嶺朋樹MF 7 スパチョークMF 8 深井一希MF 33 近藤友喜MF 71 白井陽斗FW 27 荒野拓馬控えGK 51 高木駿DF 4 中村桐耶DF 25 大崎玲央DF 50 浦上仁騎MF 11 青木亮太MF 16 長谷川竜也MF 31 木戸柊摩MF 35 原康介FW 90 マリオ・セルジオ監督柴田慎吾[