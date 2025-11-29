FC町田ゼルビアに所属する日本代表FW相馬勇紀の妻でフリーアナウンサーの森山るりさんが28日、自身のインスタグラム(@ruri_moriyama_official)で第2子の誕生を報告した。今月7日に第2子の妊娠を明かしていた森山さん。「先日、無事に第二子を出産しました 3300gの男の子で、母子共に健康です」と伝え、出産直後に相馬、第1子長男と撮った家族4人のショットを公開した。「計画出産の予定日よりも早く陣痛が来てしまったのですが