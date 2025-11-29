[11.29 J2第38節](NDスタ)※14:00開始主審:井上知大<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 45 渋谷飛翔DF 4 西村慧祐DF 19 岡本一真DF 22 城和隼颯MF 10 氣田亮真MF 13 野嶽寛也MF 17 寺山翼MF 18 南秀仁MF 25 國分伸太郎MF 88 土居聖真FW 9 高橋潤哉控えGK 16 長谷川洸DF 3 熊本雄太DF 15 川井歩DF 49 坂本稀吏也MF 14 坂本亘基MF 20 吉尾海夏MF 27 榎本啓吾FW 55 堀金峻明FW 99 ベカ・ミケルタゼ監督横内昭展[藤枝MYFC]