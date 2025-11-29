SUPER BEAVERが、バンド結成20周年の最終日となる2026年3月31日と21周年をスタートさせる4月1日の2日間に＜都会のラクダSP at 日本武道館 〜 ラクダフロムトウキョウジャパン 〜＞と銘打った日本武道館単独公演2daysを開催することを発表した。チケット先行は解禁と同時に、SUPER BEAVERのオフィシャルファンクラブである友の会で受付を開始する。さらに12月3日(水)リリースのフルアルバム『Acoustic Album 1』の初回生産限定盤A/B