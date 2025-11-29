人気のパン店が異色のコラボです。RSKイノベイティブ・メディアセンターでパンの祭典が開催され、朝から賑わっています。 【写真を見る】人気のパン店がさまざまな業種の店舗とコラボして大集合Meets Bakery Meets Pan【岡山】 会場には16店舗のブースがずらりと並んでいます。 人気のパンの店と、さまざまな業種の店舗がタッグを組み、新しいパンとの出会いを楽しむことができるパンの祭典です。 茶の専門店と