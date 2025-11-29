サンコーは、泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse（テテムース）」を2025年11月28日に発売しました。実売価格は1万2800円（税込）。 泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse（テテムース）」 記事のポイント たっぷりの泡で洗えるので、摩擦によるダメージを抑えて頭皮と髪のケアが行えます。普段使っているシャンプーがそのまま使えるのも便利。頭皮をやさしく洗いたい方にオススメです。 本製品は、シャンプ